В Каменском тендеры выигрывают компании друзей заммэра Белоусова – СМИ

Сомнительные компании, близкие к заместителю мэра г. Каменское Константину Саусю, выигрывают крупные городские тендеры.

Как мэрия во главе с Андреем Белоусовым делит деньги "для своих" и выводит бюджетные средства на счета приближенных компаний, разбирался "Апостроф".

Так, фирма "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БІЛДІНГ БУД" выиграла тендер на реконструкцию стадиона в гимназии №11 за более чем 7,7 млн грн, хотя это предложение не было самым выгодным на торгах.

"ООО "ТЕЛЛОР-ГРУП" готово было выполнить эту же работу всего за 6,7 млн грн. Но чиновники Каменского победителем признали все же "БІЛДІНГ БУД". Что не удивительно, ведь, как писали местные СМИ, теневым руководителем удачливого предприятия считают заммэра по вопросам ЖКХ Константина Сауся", – говорится в материале.

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Всего за неполные два года – 2020-й и 2021-й – ООО "БІЛДІНГ БУД" освоила на работах почти 102 миллиона гривен. При этом, единственным заказчиком фирмы является департамент ЖКХ Каменского горсовета, а ее уставной капитал составляет всего 500 грн.

Руководит "БІЛДІНГ БУД" Александр Лисовец. На него записана и другая фирма, которая также получает подряды исключительно от властей Каменского - ООО "БУД-РЕМ СЕРВІС". Через неё за последние 2 года прошло более 46 млн грн, из которых 33,5 млн – за ремонт сквера по проспекту Свободы.

"Еще 13 миллионов гривен вывел Лисовец как частный предприниматель, выигрывая тендеры на вывоз мусора", – говорится в материале.

Компания Лисовца ООО "БУД-РЕМ СЕРВІС" пользуется одним телефонным номером с ООО "СПЕЦ-ПРОЕКТІНВЕСТ", которой владеет депутат Каменского райсовета Андрей Рыбальченко. Рыбальченко руководит также ООО "ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ МЕТАЛУРГ-2020", ООО "ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ ХІМІК-2020" и ООО "АКАДЕМІЯ ФУТБОЛА".

"Все эти ООО зарегистрированы по тому же адресу, что и "ФЕДЕРАЦІЯ БОКСУ М.КАМ'ЯНСЬКЕ" Константина Сауся, а именно: в квартире №5 дома № 6 по проезду Белорусскому", – обращают внимание журналисты.

Обе строительные компании замешаны в скандалах. Например, ООО "БУД-РЕМ СЕРВІС", которая занималась ремонтом сквера по проспекту Свободы, выполнила работы крайне некачественно. Выяснилось, что в акты выполненных работ вносились ложные сведения. Полиция Днепропетровской области совместно с Днепропетровской областной прокуратурой уже открыла уголовное производство по факту присвоения 8 млн грн.