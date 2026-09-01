В Каменском полицейская машина наехала на мужчину, который лег под колеса: подробности и видео

В Каменском Днепропетровской области служебный автомобиль полиции во время конфликта с местными жителями наехал на мужчину, который лег на асфальт под колеса, пытаясь помешать мобилизации своего знакомого. Пострадавший получил тяжкие телесные повреждения, его госпитализировали.

Видео дня

Об инциденте сообщила полиция Днепропетровской области. Местные СМИ рассказали подробности , а в сети опубликовали соответствующее видео.

ДТП произошло во время конфликта между полицейскими и местными жителями

По данным правоохранителей, инцидент произошел 1 сентября "после завершения патрулирования территории района" сотрудниками отделения №1 Каменского районного управления полиции.

Между правоохранителями и местными жителями возник конфликт.

Как видно на кадрах, один из мужчин начал бить по служебному автомобилю полиции. В этот момент другой местный житель лег на асфальт.

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Двигаясь задним ходом, служебный автомобиль наехал на мужчину, переехал его и остановился только тогда, когда люди начали кричать и пытаться открыть двери машины.

Пострадавшего госпитализировали, действия полицейских проверяются

В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения. Полицейские сразу вызвали на место происшествия бригаду скорой медицинской помощи. Пострадавшего доставили в больницу.

Правоохранители после аварии остались на месте происшествия и сообщили об инциденте руководству и соответствующим службам.

По данным местных СМИ, конфликт произошел во время мобилизационных мероприятий. Как рассказали очевидцы, пострадавшего увезла скорая помощь в тяжелом состоянии. По их словам, мужчина был жив, однако терял сознание.

В настоящее время проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Также правоохранители должны дать оценку действиям сотрудников полиции, находившихся за рулем служебного автомобиля.

Как сообщал OBOZ.UA, ГБР сообщило о подозрении 10 военнослужащим ТЦК в Одесской области, которые применили силу к гражданам. По данным следствия, во время мобилизационных мероприятий они избивали мужчин, распыляли слезоточивый газ и силой доставляли в ТЦК. На данный момент следователи ГБР зафиксировали 15 подобных случаев.

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