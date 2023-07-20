В Ивано-Франковской области нашли мертвой 13-летнюю девочку, которая упала в Днестр: детали трагедии. Фото

В Ивано-Франковской области спасатели нашли девочку, которая исчезла 16 июля. Ребенок 2010 года рождения утонул, упав в Днестр.

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Девочку искали 30 спасателей, ее тело подняли на поверхность 19 июля. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

"На реке Днестр завершены поисково-спасательные работы. Спасатели нашли и подняли на поверхность тело девочки, поиски которой продолжались с 16 июля", – говорится в сообщении.

13-летний ребенок упал в реку и исчез из виду в селе Козари Букачевецкой территориальной общины во время отдыха. Случилось это после 15 часов дня. На место сразу прибыли спасатели, начавшие поиски девочки.

"Всего за период поисковых работ, с помощью плавсредств спасателями было осуществлено неоднократное визуальное обследование поверхности водоема вниз по течению от места утопления на расстоянии около 50 км, с помощью БПЛА проведено обследование русла реки и прибрежной зоны длиной 40 км. Также на реке Днестр была обеспечена работа мониторинговых (наблюдательных) постов", – говорится в сообщении.

Всего к поискам ребенка были привлечены 30 спасателей, 13 единиц техники, в том числе 5 лодок, и 1 БПЛА. Также на месте работал психолог ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Нашли тело ребенка после обеда 19 июля.

"В 12:55 в селе Старый Мартынов Бурштынской ТГ водолазами группы спасательных работ Аварийно-спасательного отряда специального назначения обнаружено и поднято на поверхность тело ребенка", – отметили в ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Спасатели после трагедии в очередной раз напоминают украинцам о правилах безопасного отдыха на водоемах:

– дети должны купаться в специально отведенных местах и под обязательным наблюдением взрослых:

– учиться плавать следует под руководством родителей или инструктора;

– запрещено купаться и нырять в незнакомых местах;

– опасно заплывать за ограничительные знаки;

– плавать на надувных матрасах и кругах во время ветра и в местах с сильным течением опасно;

– купание в холодной воде чревато переохлаждением;

– период пребывания в воде следует ограничить интервалами в 10-15 минут

– опасно играть в воде в игры, которые могут привести к травмам;

– нельзя нырять под людей и особенно – хватать их за ноги;

– опасно подплывать к коловоротам и катерам;

– к трагедии может привести прыгание в воду головой вниз;

– нельзя нырять с мостов, дамб и деревьев.

"Уважаемые родители! Безопасность детей на воде должна быть обеспечена вами, поскольку вы несете полную ответственность за жизнь и здоровье ваших детей. Проводите с детьми беседы о правилах поведения на воде и ни в коем случае ни при каких обстоятельствах не отпускайте детей в водоемы сами. или с друзьями, даже на 5 минут", – призвали спасатели.

Напомним, на днях в Киеве на мосту Патона утром обнаружили тело мужчины. При первом осмотре следов насильственной смерти правоохранители не обнаружили.

Документов при умершем не было, сейчас его личность устанавливается.