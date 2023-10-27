В Ивано-Франковской области депутат сбил насмерть велосипедиста: подробности

В Ивано-Франковской области депутат Калушского городского совета Тарас Барныч совершил смертельное ДТП. Во время аварии он сбил насмерть велосипедиста.

Об этом сообщили собственные источники. ДТП произошло в четверг, 26 октября, около 17:00 возле села Голынь Калушского района Ивано-Франковской области.

Барныч управлял автомобилем Volvo, а в попутном направлении на велосипеде двигался пенсионер – местный житель. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.

Депутата задержали правоохранители. Есть информация, что он был под хмельком, однако, наши источники пока не подтверждают это.

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По факту ДТП возбуждено уголовное дело, Барнычу грозит до 10 лет лишения свободы.

Стоит отметить, что в четверг, 26 октября, на территории Рогатинского территориального общества на Ивано-Франковщине произошло ДТП с участием легковушки и микроавтобуса. В результате аварии пострадали 7 человек, из которых пятеро – дети.

Напомним, что в Киеве автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе. Мальчик пересекал пешеходную часть по переходу на самокате. В результате аварии ребенка госпитализировали в больницу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева автомобиль Volkswagen на большой скорости сбил военнослужащих Нацгвардии и протаранил два автомобиля. В результате ДТП один из нацгвардейцев погиб на месте, другой госпитализирован.

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