В Ивано-Франковске загорелась комната в общежитии: эвакуировали десятки студентов. Фото и видео

В пятницу, 30 июля, на улице Троллейбусной в Ивано-Франковске на пятом этаже студенческого общежития Национального медицинского университета возник пожар. На место вызвали спасателей, а сотрудники общежития, между тем, соблюдая правила техники безопасности, вывели студентов из здания.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Ивано-Франковской области в Facebook. На горячую линию службы тревожный звонок поступил около 21:00 (чтобы посмотреть видео инцидента, доскролльте страницу до конца).

Прибыв на место, пожарные обнаружили, что из комнаты на пятом этаже клубится дым. Чтобы потушить пламя, спасатели использовали специальную лестницу, а также проникли в здание через парадный вход.

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Благодаря оперативной работе сотрудников ГСЧС, пожар удалось потушить уже в 21:57. Все 88 постояльцев общежития, включая иностранных студентов, оказались в безопасности.

Причины возгорания пока неизвестны, но Нацполиция уже внесла этот факт в ЕРДР.

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