В Ивано-Франковске задержали работника образования, который 'отмазывал' мужчин от мобилизации

В Ивано-Франковске правоохранители разоблачили секретаря приемной комиссии государственного колледжа, который за взятку гарантировал зачисление в учебное заведение с целью получения отсрочки от мобилизации. За "услугу" фигурант требовал 800 долларов, ему уже поставлено в известность о подозрении.

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Об этом 13 августа сообщила пресс-служба Ивано-Франковской областной прокуратуры. Фигурантом оказался секретарь приемной комиссии, заведующий отделением профессионального колледжа Львовского национального университета природопользования.

По данным следствия, мужчина требовал и получил 800 долларов США от местного жителя призывного возраста.

За эту сумму освятнин обещал решить вопрос о зачислении на дневную форму обучения, что позволило бы абитуриенту получить отсрочку и избежать мобилизации.

Правоохранители задержали фигуранта в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины непосредственно после получения всей суммы взятки.

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров облпрокуратуры ему поставлено в известность о подозрении по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в размере от 5 до 10 тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Подозреваемому избрана мера пресечения – круглосуточный домашний арест, он отстранен от занимаемой должности.

Досудебное расследование проводят следователи Главного управления Нацполиции в Ивано-Франковской области, по материалам Управления стратегических расследований в Ивано-Франковской области ДСР ЧП Украины, сообщили в облпрокуратуре.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее на Ивано-Франковщине заявили о разоблачении схемы незаконной переправки мужчин за границу. За ней, по данным следствия, стоял местный правоохранитель, взявший в сообщники двух гражданских.

А в Госслужбы безопасности на транспорте рассказали, что десятерых перевозчиков отключили от системы "Шлях", поскольку их подозревают в том, что они переправляли уклонистов за границу.

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