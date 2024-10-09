В Ивано-Франковске вынесли приговор студенту, создавшему группу в Viber для информирования о местах выдачи повесток

В Ивано-Франковске студент признан виновным в создании группы в мессенджере Viber, которая информировала о местах выдачи повесток. Это позволяло военнообязанным мужчинам избегать мобилизации.

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Дело рассматривалось в Ивано-Франковском городском суде. Согласно материалам дела, уроженец поселка Большой Бычков, Закарпатской области, проживающий и обучающийся в Ивано-Франковске, создал группу в Viber в феврале 2023 года.

Он, будучи студентом Ивано-Франковского профессионального строительного лицея, без предварительных судимостей организовал виртуальное пространство, где размещал информацию о местах выдачи повесток работниками центров комплектования и социальной поддержки.

В группе под названием "Повестки Снятын Косов р-н" обвиняемый публиковал данные о мобилизационных мероприятиях, которые проводились в Коломыйском и Косовском районах. Для сокрытия личной информации всех участников группы студент закрыл доступ к их контактным данным, в том числе и своим.

Он также настроил группу таким образом, чтобы участники могли самостоятельно передавать информацию о времени и местах выдачи повесток. С 1 по 14 февраля 2024 г. в группе было размещено 15 таких сообщений.

В ходе судебного разбирательства студент признал свою вину. Суд признал его виновным по части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины относительно препятствования законной деятельности Вооруженных сил Украины во время мобилизации. Ему было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Суд решил освободить студента от основного наказания, установив испытательный срок на два года. Теперь франковец должен периодически являться в суд, сообщать об изменении места жительства, работы или учебы, не выезжать за пределы Украины без согласования.

Напомним, в Ровенской области приговорили к трем годам заключения мужчину, который больше года избегал мобилизации. Он в суде заявил о своем "плохом здоровье" и сказал, что служить не планирует.

Кроме того, ДБР разоблачило правоохранителя из Ровенской области, который организовал схему избегания от мобилизации. Он искусственно открывал уголовные производства против уклоняющихся, в которых те полностью раскаялись и признавали свою вину.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы могут самостоятельно узнать о штрафах за уклонение от мобилизации и открытых исполнительных производствах об их принудительном взыскании. Эта информация предоставляется в Автоматизированной системе исполнительного производства (АСИН) Минюста.

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