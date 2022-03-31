В Ивано-Франковске ранили ножом директора еврейской общины Игоря Перельмана

В четверг, 31 марта, в центре Ивано-Франковска напали на лидера местной еврейской общины Игоря Перельмана. Потерпевший получил ножевые ранения. Полиция задержала нападавшего.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Ивано-Франковской области. Отмечается, что нападение произошло около 12:30 на улице Бельведерской.

Сообщил правоохранителям о нападении сам потерпевший. 58-летний Игорь Перельман рассказал, что во время словесного конфликта с 49-летним местным жителем последний дважды ранил его ножом.

Следственно-оперативная группа, немедленно выехавшая на место происшествия, установила злоумышленника и задержала его.

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Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь, его доставили в больницу. У него диагностировали непроницаемое ранение грудной клетки и шеи.

Предварительно правоохранители квалифицируют событие по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство). В настоящее время готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения нападающему.

Как позже сообщили в полиции, конфликт произошел между потерпевшим и женой нападающего из-за якобы неправильной парковки Перельмана при въезде в дом задержанного.

"Нападение сопровождалось антисемитскими высказываниями и при многих свидетелях", – уточнили в сообщении еврейской общины Украины.

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