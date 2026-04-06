В Ивано-Франковске двое детей попали в реанимацию из-за отравления неизвестными веществами

В Ивано-Франковске двое малолетних детей попали в реанимацию из-за отравления неизвестными веществами. Ребят госпитализировали в тяжелом состоянии, сейчас они находятся под постоянным наблюдением врачей.

Правоохранители уже начали расследование и устанавливают все обстоятельства инцидента. Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области.

Происшествие произошло вечером 5 апреля. К правоохранителям обратились медики с сообщением о том, что в Ивано-Франковскую областную детскую клиническую больницу доставили двух детей – ребят 2012 и 2013 годов рождения.

По предварительной информации, дети отравились неизвестными веществами. Их в тяжелом состоянии доставили каретой экстренной медицинской помощи и немедленно госпитализировали в реанимационное отделение, где им оказывают интенсивную терапию.

После получения сообщения на место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские проводят первоочередные следственные действия: опрашивают родителей, возможных свидетелей, а также устанавливают, где именно дети могли контактировать с опасными веществами.

