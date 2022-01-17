В Ивано-Франковске 17-летний парень выпал из окна 9-го этажа и выжил: он пытался встать сам. Фото

Утром 16 января из окна на лестничной площадке 9 этажа в Ивано-Франковске выпал парень 2005 года рождения. Сначала он упал на козырек парадной, а уже оттуда его отбросило на землю.

Об этом сообщили очевидцы жуткого происшествия местному изданию Galka. Когда к пострадавшему подбежали соседи, он находился в шоковом состоянии и даже пытался самостоятельно подняться.

"Мой муж выходил из подъезда, когда услышал странный треск. Сначала парень упал на козырек подъезда, а потом на землю. К нему сразу подбежали люди, он смотрел на них, был в шоковом состоянии, но ничего не говорил. Мы очень надеемся, что с ним все будет хорошо", – рассказала одна из жительниц подъезда, из которого выпал молодой человек.

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Пострадавшего немедленно доставили на скорой в областную больницу. Как рассказали врачи изданию "Суспильне", сейчас он находится в реанимации.

"Состояние критичное. У пациента диагностировали травмы органов грудной клетки, органов брюшной полости. Имеется сложная травма позвоночника", – заключил директор медучреждения Андрей Яворский.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 11 января в Тернополе девушка выпала из окна и от сильного удара скончалась на месте. В полиции предварительно пояснили, почему это произошло.