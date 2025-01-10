В Италии в ужасном ДТП разбилась украинка из Хмельницкого: 12-летний сын женщины чудом выжил

В Италии 6 января в праздник Крещения погибла 45-летняя украинка. Женщина ехала на своем автомобиле Volkswagen Polo вместе со своим 12-летним сыном. Она не справилась с управлением, и ее авто вынесло на встречную полосу, где оно столкнулось с молоковозом.

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Авто столкнулось с молоковозом

45-летняя Оксана Литвинова родом из Хмельницкого. Женщина уже много лет жила в Италии, в Брешии. В то утро, 6 января, она с 12-летним сыном Кристианом отправилась в дорогу на своем автомобиле.

В итальянской прессе сообщается, что автомобиль Оксаны якобы занесло. Она оказалась на встречной полосе и лоб в лоб столкнулась с грузовиком-молоковозом.

От сильного удара передняя часть машины буквально превратилась в груду металла. Украинка погибла на месте аварии, ее тело было зажато в изуродованном авто.

Сын женщины серьезно пострадал, у него многочисленные травмы. Спасателям пришлось вытаскивать мальчика из автомобиля и передавать медикам. Сейчас он в больнице, ему предстоит долгое лечение и реабилитация.

Помогала пожилым людям

С Оксаной друзья и родные простились в пятницу, 10 января. Ее знали, уважали и любили не только в Брешии. Ранее украинка жила и работала в Сорренто, там также ее помнят.

"Оксана была социальным и медицинским работником, она много трудилась в больницах, также ухаживала за пожилыми людьми в семьях. Она не переставала помогать людям даже во время пандемии коронавируса, который очень сильно ударил по жителям Италии. Она не покидала своих пациентов, работала в отделении интенсивной терапии. Представляете, какая это была нагрузка и риск. Ведь у нее двое детей, младшему сыну тогда было 8-9 лет. Оксана очень добрая, очень чуткая к чужой беде, многие ее помнят в громаде Сорренто и сильно расстроились, когда узнали о ее гибели", – рассказала одна итальянка, которая знала Оксану.

У украинки осталась еще старшая 27-летняя дочь Юлия. Сейчас она занимается младшим братом, который пострадал в жутком ДТП. Знакомые говорят, что девушка тяжело переносит гибель матери.

Юлия училась в школе в Италии, принимала участие в местных конкурсах красоты, часто проводит фотосессии.

Родители погибшей Оксаны живут в Хмельницком. Мама Ольга часто писала, что она у нее самая любимая и самая дорогая дочь.

Полиция Италии открыла уголовное производство по факту аварии, чтобы установить причины, которые привели к такой трагедии.