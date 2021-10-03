В Италии упал самолет, все пассажиры погибли. Видео с места крушения

На севере Италии в воскресенье, 3 октября, разбился легкомоторный частный самолет. Все восемь человек, летевшие на его борту, погибли.

Как сообщает La Repubblica, лайнер вылетел из аэропорта Милана Линате и должен был приземлиться в Сардинни. Но в городе Сан-Донато-Миланезе (провинция Милан) недалеко от конечной станции местного метро он упал прямо на пустующее здание, находившееся на реконструкции.

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Это произошло около 13:00 по местному времени (14:00 по Киеву). Вследствие крушения погибли два пилота и шесть пассажиров, среди которых был ребенок. По предварительным данным, среди погибших были граждане Франции и Германии.

Сразу после падения вспыхнул пожар, который охватил двухэтажное здание и автомобили, находившиеся рядом. К месту крушения самолета оперативно прибыли спасатели, правоохранители и медики.

По предварительной информации, причиной аварии был загоревшийся двигатель.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 2 октября, в США во время взлета загорелся пассажирский самолет . Авария произошла в аэропорту Атлантик-Сити в штате Нью-Джерси, а ее причиной была птица, попавшая в один из двигателей.