В Италии гражданин Молдовы убил украинского бариста: его задержали. Фото

В Италии был убит 55‑летний украинский бариста Андрей Закоблюк. Инцидент произошел в ночь на 15 декабря прямо перед баром в Сареццо, провинция Брешиа, а нападавшим оказался 32‑летний молдованин.

Об этом пишет "Рупор". Вскоре после совершения им преступления гражданина Молдовы задержали карабинеры. Он был арестован по подозрению в умышленном убийстве с отягчающими обстоятельствами.

Орудие преступления, нож, обнаружили в мусорном контейнере неподалеку от места убийства.

Подробности инцидента

По данным следствия, нападение произошло около 23:00. Жертву доставили в больницу в тяжелом состоянии, однако от полученных ранений он скончался.

Отмечается, что Андрея Закоблюка в Сареццо знали как уважаемого местного жителя и постоянного сотрудника бара, возле которого он был убит.

По предварительной информации, мог иметь место конфликт между подозреваемым и погибшим. Ранее гражданин Молдовы участвовал в драке в том же баре, из-за чего владельцы обращались в полицию. Мотивы убийства уточняются, расследование продолжается.

