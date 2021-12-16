В Италии 81-летний пенсионер застрелил украинку: подробности трагедии

В Италии 81-летний пенсионер застрелил 67-летнюю Марию Баран, которая ухаживала за ним и его сестрой. Гражданка Украины давно не сходилась характером с мужчиной, но вот теперь все закончилось трагедией.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Трагедия произошла 15 декабря в маленьком городке Торре-Аннунциата (южный пригород Неаполя). Бывший учитель математики местного лицея, а ныне пенсионер Пеллегрино Рейбальди выстрелил в украинку из личного зарегистрированного оружия. Мария скончалась на месте еще до приезда полиции и медиков.

Когда правоохранители выводили бывшего учителя из дома и усаживали в машину, из окна его квартиры доносился истерический крик женщины: "Я тебя никогда не прощу!" Видимо, это как раз была его пожилая сестра, которая теперь осталась без сиделки.

Видео дня

Знакомая Марии рассказала, что у женщины давно были плохие отношения с Пеллегрино. У мужчины был скверный характер, он часто ругался с украинкой по любому поводу, иногда даже бил ее.

"Соседи часто слышали ссоры в этой квартире. Они даже иногда стучали в двери, чтобы утихомирить этого старика и помочь Марии. Он устраивал скандалы из-за разных мелочей. Да и с соседями частенько скандалил", – говорит еще одна женщина, которая знала сиделку.

Мария жила в Италии уже много лет, и до этого ухаживала и за другими пожилыми людьми. У нее остались две дочери, которые тоже перебрались жить на Апеннинский полуостров. Иногда они приезжали в соседние Помпеи в церковь, где собиралась украинская диаспора.

Все, кто знал Марию, отзываются о ней как о хорошей и порядочной женщине.

У Пеллегрино Рейбальди есть брат, профессор. В городе их знают достаточно хорошо. Говорят, что 81-летнему пенсионеру не могла угодить ни одна из сиделок, которые работали до Марии. Мужчина был всеми недоволен, и регулярно устраивал скандалы, иногда даже с рукоприкладством. Поэтому многие работницы не выдерживали такого отношения и уходили от этой семьи.

Теперь же Пеллегрино задержали, после суда его ждет тюремное заключение.