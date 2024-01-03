В Иране во время траурного шествия по случаю годовщины гибели генерала КСИР раздались взрывы: 103 человека погибли. Фото и видео

В Иране в южном городе Керман днем 3 января прогремели взрывы у мемориала погибшему генералу Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касему Сулеймани. По меньшей мере погибли 103 человека, еще 140 ранены. Местные власти заявили о теракте.

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О взрывах сообщили государственные СМИ Ирана. По их данным, возле места захоронения Сулеймани были слышны два взрыва. В прямом эфире были показаны тысячи людей, участвующих в церемонии по случаю годовщины гибели Сулеймани, на место прибыли машины скорой помощи.

Издание Nournews сообщило, что "несколько канистр с бензином взорвались на дороге, ведущей к кладбищу". При этом заместитель губернатора провинции Керман заявил, что два взрыва возле могилы Сулеймани были терактом, передает агентство Tasnim, связанное с КСИР.

По меньшей мере погибли 103 человека, 140 ранены, передает Иранская служба "Радио Свобода".

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