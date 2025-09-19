В Индии пастух нашел 20-дневную девочку, похороненную заживо: врачи пытаются ее спасти

В индийском штате Уттар-Прадеш врачи пытаются спасти 20-дневную девочку, которую нашли похороненной заживо. Ребенка случайно нашел пастух, который выпасал своих коз в округе Шахджаханпур (самая населенная местность Индии). Он услышал плач младенца, раздававшийся из-под кучи земли, а когда подошел ближе, то увидел крошечную руку ребенка, торчащую из грязи.

Селяне вызвали полицию, которая и выкопала ребенка, отмечает ВВС. Правоохранители пока не сообщили, кого подозревают в преступлении.

"Такие случаи здесь случались и раньше. Попытки убийства девочек объясняются преимуществом, которое в Индии предоставляют сыновьям", – рассказывает британский вещатель.

Что говорят врачи

Так или иначе, эта девочка выжила и находится на лечении в отделении интенсивной терапии для новорожденных государственного медицинского колледжа. Глава заведения, доктор Раджеш Кумар говорит, что младенца принесли к ним еще 15 сентября – он был измазан грязью и не мог дышать, поскольку земля забила девочке рот и ноздри.

"Она была в критическом состоянии, у нее были признаки гипоксии, то есть кислородной недостаточности. Также ее покусали насекомые, и даже какое-то животное. Через 24 часа мы увидели незначительное улучшение ее состояния. Но с тех пор состояние младенца ухудшилось, у девочки развилась инфекция", – сказал доктор Кумар.

Он отметил, что ребенка нашли практически сразу после захоронения, поскольку ее "раны были свежими". Это счастье, что ее нашли и передали врачам так быстро, однако для ребенка "прогноз серьезный", и специалисты не уверены, что смогут спасти ей жизнь.

Что говорят правоохранители

В свою очередь представитель полиции заявил, что их попытки найти родителей ребенка пока не увенчались успехом. Он добавил, что о ребенке было сообщено соответствующим гуманитарным органам помощи в штате.

В Шахджаханпуре в 2019 году ребенка нашли заживо похороненным в глиняном горшке. После нескольких недель в больнице девочка выздоровела.

Схожесть случаев не удивляет, поскольку девочки в Индии считаются финансовым бременем, особенно среди бедных общин. Поэтому аборты и детоубийство именно девочек в стране "практикуется в течение многих лет", говорят специалисты.

