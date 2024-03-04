В Индии известную тревел-блогершу изнасиловали семь человек, а ее мужа избили: подробности трагедии

В Индии неизвестные напали на пару путешественников из Испании, которые совершают кругосветное путешествие и снимают блог. Женщину изнасиловали семь человек, а ее мужа избили.

Об инциденте сообщили испанское агентство EFE и индийский телеканал NDTV. Сами блогеры в своем блоге также рассказали о трагедии.

Отмечается, что приехав в Индию мотоциклами, они поставили палатку в отдаленном месте в округе Думка штата Джаркханд. В ночь на 2 марта произошло нападение. Пострадавшим удалось вызвать правоохранителей. 28-летнюю женщину и ее 64-летнего спутника доставили в больницу. После того, как им была оказана медицинская помощь, полицейские поместили пару под охрану в государственный гостевой дом.

Уже 3 марта правоохранители сообщили о задержании троих подозреваемых.

В своих соцсетях пострадавшие путешественники рассказывали, что около пяти лет назад задались целью совершить кругосветное путешествие на мотоциклах. Они уже посетили 66 стран, проехав 170 тысяч километров и преодолев расстояние от Испании до Пакистана.

Нападение на иностранных туристов вызвало волну возмущения в сети из-за высокого уровня сексуального насилия в Индии. В частности, американский писатель и журналист Дэвид Йозеф Володько отметил, что нигде в мире не видел такого уровня сексуальной агрессии. Он предостерег женщин не путешествовать в эту страну наедине.

В целом, согласно данным Национального бюро регистрации преступлений, в 2022 году в Индии ежедневно происходило около 90 изнасилований.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Индии разъяренная самка слона по имени Гури напала на туристку из России. Животное схватило россиянку хоботом, начало раскачивать по двору и в конце концов швырнуло о землю.

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