В Хмельницком водитель сбил полицейскую и двух военных на переходе, один погиб. Фото

В Хмельницком произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погиб военнослужащий.

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Об этом сообщает Полиция Хмельницкой области. Еще два человека получили травмы (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Сегодня, 1 мая, около 13:00 в городе Хмельницкий по улице Тернопольской произошло ДТП. Водитель автомобиля "Опель" наехал на трех человек – двух военных и сотрудницу полиции.

В результате аварии один из военных погиб, женщина и второй военнослужащий были доставлены в больницу для медицинского осмотра и оказания необходимой помощи.

В настоящее время следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Хмельницкой области занимаются расследованием аварии.

Водитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, сегодня, 1 мая, в Белогородке Киевской области мотоциклист на скорости протаранил микроавтобус. В результате ДТП водитель двухколесного транспорта получил травмы и был госпитализирован.

Кроме того, в Оболонском районе Киева в понедельник, 1 мая, по предварительной информации, курьер на электроскутере сбил пешехода. Последнего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

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