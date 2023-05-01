В Хмельницком водитель сбил полицейскую и двух военных на переходе, один погиб. Фото
В Хмельницком произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погиб военнослужащий.
Об этом сообщает Полиция Хмельницкой области. Еще два человека получили травмы (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Сегодня, 1 мая, около 13:00 в городе Хмельницкий по улице Тернопольской произошло ДТП. Водитель автомобиля "Опель" наехал на трех человек – двух военных и сотрудницу полиции.
В результате аварии один из военных погиб, женщина и второй военнослужащий были доставлены в больницу для медицинского осмотра и оказания необходимой помощи.
В настоящее время следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Хмельницкой области занимаются расследованием аварии.
Водитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, сегодня, 1 мая, в Белогородке Киевской области мотоциклист на скорости протаранил микроавтобус. В результате ДТП водитель двухколесного транспорта получил травмы и был госпитализирован.
Кроме того, в Оболонском районе Киева в понедельник, 1 мая, по предварительной информации, курьер на электроскутере сбил пешехода. Последнего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.
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