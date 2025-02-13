В Хмельницком ТЦК мужчина совершил самоубийство во время прохождения ВЛК: все подробности трагедии

В Территориальном центре комплектования и социальной поддержки города Хмельницкий мужчина совершил самоубийство. Военнообязанному оказали первую домедицинскую помощь, вызвали медиков, но от массивного кровотечения он умер в карете скорой.

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Прессслужба Хмельницкого областного ТЦК и СП сообщила о трагедии 13 февраля на странице в Facebook. Известно, что украинец был доставлен в военкомат после проверки военно-учетных документов, для обновления учетных данных и прохождения военно-врачебной комиссии с целью определения степени пригодности к службе. Он находился в розыске.

На территории ТЦК гражданин "совершил по отношению к себе действия суицидального характера" и скончался в скорой.

"Обращаемся ко всем военнообязанным мобилизационного возраста. Жизнь – это наивысшая ценность, даже в самых тяжелых обстоятельствах. Суицид не только лишает человека возможности найти выход из ситуации, но и оставляет боль и непонимание для родных и близких. Важно помнить, что ни одна правовая или административная процедура не столь безысходна, чтобы оправдывать радикальные поступки", – заявили представители ТЦК и СП.

Они подчеркнули: военная служба не является приговором, а любые вопросы ее прохождения могут быть решены законным и конструктивным путем.

Нет обстоятельств, оправдывающих потерю собственной жизни. Даже в наиболее напряженных моментах всегда есть пути решения, и всегда есть те, кто готов помочь.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Значительное количество украинцев уверены, что за мобилизацию отвечают только Территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Однако, согласно законодательству, часть задач по мобилизационным мерам возложена на местные власти и правоохранительные органы.

– О том, какое наказание предусмотрено за уклонение от мобилизации в Украине, читайте в материале по ссылке.

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