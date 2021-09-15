В Хмельницком полицейский отказался говорить на украинском языке: начато служебное расследование

В отношении полицейского в Хмельницком, который отказался говорить на государственном языке, начали служебное расследование. Однако от службы мужчину пока не отстранили.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в патрульной полиции Хмельницкой области. Там подтвердили, что правоохранитель на видео – сотрудник подразделения тактико-оперативного реагирования (ТОР).

Напомним, что полицейский вместе с коллегами прибыл на вызов жительницы города о жестоком обращении с животными. Несмотря на просьбы женщины говорить на украинском языке, правоохранитель отказывался это делать. Он также просил показать, где написано в законе, что он должен общаться на государственном языке.

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Украинцы в соцсетях возмущены таким поведением стража порядка и потребовали уволить его.

Некоторые также отметили, что у него якобы нашли деньги в российском "Сбербанке", а отец полицейского якобы переехал в Россию и поддерживает незаконные формирования на Донбассе.

Отметим, что в июле 2019 года вступил в силу закон о функционировании украинского языка как государственного. Он среди прочего обязывает говорить на государственном языке госслужащих, в том числе и сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее основатель кафе в Харькове отказался обслуживать клиентов на украинском языке. Подробности скандала читайте в нашем материале.