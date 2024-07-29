В Хмельницком из окна 9-го этажа выбросили собаку, животное погибло: делом занялась полиция

В Хмельницком из окна 9-го этажа выбросили собаку, в результате этого животное погибло. По этому факту полиция открыла уголовное производство.

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Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции. "27 июля около 23:40 часов в полицию поступило сообщение, что из окна одной из многоэтажек по ул. Пилотской выбросили собаку", – говорится в сообщении.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, узнавшая от очевидцев, что один из жильцов дома выбросил собаку с 9-го этажа, в результате чего животное погибло.

Тело собаки было изъято для проведения экспертиз. Следователи Хмельницкого районного управления полиции начали уголовное производство по ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины и сейчас выясняют все детали инцидента.

Напомним, в Оболонском районе Киева жительница многоэтажного дома обнаружила в стиральной машине живого ужа длиной около 50 сантиметров. Чтобы помочь змее, на место вызвали зооспасателей.

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