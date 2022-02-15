В Хмельницкой области обнаружили мертвой 21-летнюю девушку: убийцу уже задержали

На Хмельнитчине 35-летний мужчина после ссоры задушил 21-летнюю односельчанку. Злоумышленника уже задержали правоохранители.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Хмельницкой области. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. В период досудебного расследования он будет оставаться под стражей.

Сообщается, что тело женщины было найдено 12 февраля неподалеку от ее дома в одном из сел Красиловской ОТГ. Как установили следователи, накануне убийства она вместе со злоумышленником отдыхала в компании. Затем подозреваемый пошел провожать женщину, однако во время разговора между ними возник конфликт, во время которого тот схватил свою жертву за шею и задушил.

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В настоящее время злоумышленнику объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 115 – умышленное убийство.

Напомним: в Одесской области арестовали многодетную мать Любовь Клуссон, которая годами терпела издевательства близкого человека. Причем жертвой тирана была не только она, но и дети. Когда терпение лопнуло, женщина решилась на убийство.

Это произошло 6 февраля. В этот день Сергей потребовал деньги на водку. Мужчина выпил, а потом уснул, в голове женщины "сложилась картинка". Она поняла, что может избавиться от "проблемы" раз и навсегда: взяла топор и убила Сергея. Тело завернула в ковер и перевезла на один из прилегающих дачных участков. Просто бросила на землю.

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