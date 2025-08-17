В Хмельницкой области автомобиль влетел в автобус: 16 пострадавших, среди них – двое детей. Фото

В воскресенье, 17 августа, в Хмельницкой области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. Около 16:30 автомобиль Hyundai Santa Fe столкнулся с микроавтобусом недалеко от Мицевцы Новодунаевецкой общины.

Об этом сообщили в Национальной полиции. К счастью, во время аварии никто не погиб, но пострадали 16 человек. Среди них двое детей.

"Авто под управлением 41-летнего жителя города Полонное столкнулось с автобусом Mercedes-Benz Sprinter, за рулем которого находился 55-летний житель села Богдановцы Хмельницкой городской общины. В результате аварии водитель автобуса и его 15 пассажиров, из них двое детей, получили телесные повреждения", – говорится в сообщении.

Медики госпитализировали пострадавших в Дунаевецкую многопрофильную больницу. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП и решают вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, что накануне, 16 августа, в Броварах Киевской области произошло ДТП с участием легковушки и машины полиции. После столкновения служебное авто отбросило на маршрутный автобус.

Кроме того, ранее в Святошинском районе Киева водитель-иностранец, по информации следствия, спровоцировал масштабное ДТП, в результате которого пострадала женщина. Как оказалось, нарушитель ПДД сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Обуховском районе Киевской области столкнулись внедорожник Mercedes и грузовик. В результате ДТП последнее авто перевернулось.

