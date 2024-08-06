В Хмельницкой области автобус с детьми, которые ехали на отдых в Болгарию, попал в ДТП: есть пострадавшие. Фото

В Хмельницкой области автобус с детьми, ехавшими на отдых в Болгарию, попал в ДТП. В результате аварии, произошедшей на автодороге "Житомир — Черновцы" в селе Жванец, пострадали.

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Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Хмельнитчины. 61-летний житель Черновицкой области перевозил детей из Киева в Болгарию на отдых.

По предварительным данным, водитель не учел дорожную обстановку и съехал с дороги в селе Жванец, после чего автобус столкнулся со стеной нежилого помещения.

На момент аварии в автобусе находился 31 ребенок и несколько взрослых, сопровождавших школьников. В результате столкновения травмировался 62-летний мужчина и семеро детей в возрасте от 8 до 15 лет. Пострадавшие госпитализированы в больницу для оказания медицинской помощи.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее телесные повреждения потерпевшему).

Как сообщал OBOZ.UA, 30 июля в Польше возле Познани в ДТП попал микроавтобус с украинцами. Автобус с пассажирами влетел в заднюю часть грузовика, водитель погиб, остальные пострадали.

Напомним также, в Киеве во время комендантского часа полиция устроила погоню за водителем легковушки. В результате нарушительница, не справившись с управлением, въехала в дерево. У женщины были признаки опьянения, однако пройти медицинское освидетельствование она отказалась.