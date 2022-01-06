В Хмельницкой области 17-летний парень распылил слезоточивый газ на почте, чтобы украсть посылку. Нападение попало на видео

Мирослав Семенюк
Расследования
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Злоумышленника задержали

В Каменец-Подольском районе Хмельницкой области 17-летний парень распылил слезоточивый газ в отделении "Новой почты", чтобы украсть посылку. Злоумышленника задержали.

Об этом сообщает в Telegram Департамент уголовного розыска Национальной полиции. Молодой человек зашел в отделение и брызнул в лицо девушки-оператора баллончиком с раздражающе-слезоточивым газом (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Потом он схватил посылку и скрылся. Внутри была золотая цепочка стоимостью 54 тысячи гривен.

Потерпевшая получила химические ожоги кожи лица.

Парня оперативно разыскали, сейчас он признается в содеянном. Задержанному сообщено о подозрении по ч.1 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

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Теперь ему грозит лишение свободы сроком от трех до семи лет.

Молодой человек зашел в отделение и брызнул в лицо девушки-оператора баллончиком

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец потерял посылку стоимостью 180 тысяч гривен, которую ему отправили через "Новую почту". Груз был тонной грецкого ореха. По словам мужчины, кто-то незаконно забрал отправку вместо него.

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