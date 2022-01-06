В Хмельницкой области 17-летний парень распылил слезоточивый газ на почте, чтобы украсть посылку. Нападение попало на видео

В Каменец-Подольском районе Хмельницкой области 17-летний парень распылил слезоточивый газ в отделении "Новой почты", чтобы украсть посылку. Злоумышленника задержали.

Об этом сообщает в Telegram Департамент уголовного розыска Национальной полиции. Молодой человек зашел в отделение и брызнул в лицо девушки-оператора баллончиком с раздражающе-слезоточивым газом (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Потом он схватил посылку и скрылся. Внутри была золотая цепочка стоимостью 54 тысячи гривен.

Потерпевшая получила химические ожоги кожи лица.

Парня оперативно разыскали, сейчас он признается в содеянном. Задержанному сообщено о подозрении по ч.1 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

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Теперь ему грозит лишение свободы сроком от трех до семи лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец потерял посылку стоимостью 180 тысяч гривен, которую ему отправили через "Новую почту". Груз был тонной грецкого ореха. По словам мужчины, кто-то незаконно забрал отправку вместо него.