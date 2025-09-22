В Хмельницкой области 11-летняя школьница на электровелосипеде наехала на 7-летнюю девочку: пострадавшую госпитализировали. Фото

В поселке Летичев Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием детей. Там 11-летняя местная школьница на электровелосипеде наехала на 7-летнюю девочку.

Видео дня

Авария произошла 20 сентября около 18:00 в переулке Коцюбинского. Об этом сообщили в полиции области.

Отмечается, в результате столкновения малолетняя пешеход получила телесные повреждения. Пострадавшую доставили в Хмельницкую городскую детскую больницу для оказания медицинской помощи.

Правоохранители начали уголовное производство по ст. 291 Уголовного кодекса Украины (нарушение действующих на транспорте правил). Сейчас следователи выясняют все обстоятельства инцидента и проводят необходимые экспертизы.

Родителей призывают внимательнее следить за досугом детей и соблюдать правила безопасности при пользовании электротранспортом.

