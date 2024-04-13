В Хмельнитчине женщина превратила ТЦК в туалет и была задержана: в сети же заявили об избиении. Видео

В Дунаевцах на Хмельнитчине разразился скандал в местном территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Там представительница общественной организации "Доста Украина" устроила провокацию, опорожнившись прямо в коридоре здания.

На замечания и требования покинуть помещение женщина не реагировала. В итоге на Facebook-странице ОО заявили, что военнослужащие ТЦК якобы избили их "активистку". Об этом сообщили в Telegram ОК "Запад".

Военные отметили, что "потерпевшая" отказалась пройти медосмотр и госпитализацию в больнице. Полиция открыла уголовное производство по факту хулиганства.

Напомним, российские пропагандисты распространили в сети фейк, направленный на дискредитацию украинских ТЦК, армии и государства в целом. В пабликах опубликовали видео, записанное якобы вдовой погибшего воина, которая продемонстрировала "ответ от Житомирского ТЦК" об отказе ей в выплате материальной компенсации из-за гибели мужа. Указана в "ответе ТЦК" и причина отказа: у государства якобы нет на такие выплаты средств.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В сети распространили фейк, который якобы в ТЦК и СП вручают повестки на территории Молдовы. Однако в парламенте быстро развеяли ложь и объяснили, чем занимаются украинские военные и милиционеры в Молдове.

– Пока только каждый пятый украинец в возрасте от 25 до 59 лет рассматривает возможность присоединиться к рядам войска. При этом около 60% граждан нашего государства негативно оценивают работу ТЦК и именно военкоматы винят в срыве мобилизации.