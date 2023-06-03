В Херсонской ОВА обнаружили предателя: в период оккупации работал на РФ. Фото

Действующий чиновник Херсонской областной военной администрации оказался предателем, который добровольно сотрудничал с врагом, когда Херсон был оккупирован. Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции задержали его, а суд выбрал меру пресечения – содержание под стражей.

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За содеянное мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. Об этом сообщила пресс-служба СБУ на официальном сайте в субботу, 3 июня.

Следователи установили, что коллаборант согласился войти в созданное россиянами незаконное "главное управление министерства внутренних дел Херсонской области".

Там он получил должность "старшего эксперта отделения бухгалтерских и финансово-аналитических экспертиз экспертно-криминалистического центра".

Для оккупантов украинец готовил так называемые экспертизы финдеятельности предприятий, которые враг использовал для фабрикования дел против патриотически настроенных владельцев украинских компаний на временно оккупированной части Херсонщины.

Кроме того, в то время, когда захватчики находились в Херсоне, предатель ездил в Москву на "курсы повышения квалификации".

Когда Силы обороны нашей страны освободили правобережье Херсонской области от ВС РФ, подозреваемый сначала залег на дно, а впоследствии снова устроился в местную ОВА. На какой должности он работал, в СБУ не уточнили.

Первый замначальника Департамента внутренней безопасности Нацполиции Руслан Яцкевич сообщил: подозреваемому 49 лет. Он, судя по всему, был экономистом.

В так называемый экспертно-криминалистический центр "ГУ МВД Херсонской области" мужчина устроился без специальных знаний, поэтому и поехал на стажировку на территорию страны-агрессора. Об этом Яцкевич написал в Facebook.

Правоохранительные органы провели по адресу проживания коллабората обыски и обнаружили:

– распечатки законов, приказов и инструкций МВС РФ по вопросам организации подготовки судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел России;

– документы, подтверждающие стажировку в Москве.

Задержанному объявлено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 УК Украины (коллаборационная деятельность, добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории). Если вина фигуранта будет доказана в суде, он может провести до 15 лет за решеткой.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее сотрудники СБУ разоблачили и нейтрализовали гражданина Беларуси, завербованного беларуским КГБ. Он длительное время проживал в Ривненской области, собирал данные об обороне северной границы Украины и маршрутах перемещения нашей военной техники.

– СБУ поймала российского "крота" в рядах ВСУ, собиравшего данные о западном вооружении. Также предатель охотился за противовоздушной обороной Украины.

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