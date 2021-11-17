В Херсонской области состоялись учения морпехов: дали отпор 'противнику'. Фото и видео

Батальоны морской пехоты из состава Вооруженных сил Украины провели тактические учения вблизи админграницы с временно оккупированным Крымом. Они прошли на одном из полигонов в Херсонской области, с боевой стрельбой и привлечением авиации.

О результатах сообщил отдел по связям с общественностью Командования Объединенных сил ВСУ. На Facebook-странице опубликованы яркие кадры (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По легенде этих учений, передовое подразделение при поддержке армейской авиации дало отпор отряду морской пехоты условного противника, пытавшегося прорвать оборону. Также украинские морские пехотинцы при поддержке танков и артиллерии сделали невозможным продвижение основных сил "врага" вглубь обороны.

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Также украинские морские пехотинцы при поддержке танков и артиллерии сделали невозможным продвижение основных сил "врага" вглубь обороны.

Удачно выполнив боевую задачу, военнослужащие умело совершили рейдовые действия, заняли передовые позиции и откинули силы условного противника.

Удачно выполнив боевую задачу, военнослужащие умело совершили рейдовые действия, заняли передовые позиции и отбили силы условного противника.

По словам командующего ОС генерал-лейтенанта Сергея Наева, личный состав во время тренировок получил практику ведения боя, тогда как командиры всех звеньев отработали взаимодействие в условиях, приближенных к боевым.

Тренировка устроили для проверки уровня подготовки офицеров, сержантов и солдат, а также формирования у них высоких морально-психологических качеств – чтобы каждый на своем месте принимал своевременные и обоснованные решения

"Военные, участвовавшие в учениях, с поставленными задачами справились. Цель тренировки достигнута", – подчеркнул Наев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре ВСУ проводили учения артиллерийских противотанковых резервов на админгранице с Крымским полуостровом. Военные отработали реагирование на прорыв живой силы, а также бронетехнику "врага".