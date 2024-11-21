В Херсонской области СБУ задержала коллаборантов, которые пытались 'залечь на дно'. Фото

Правоохранители задержали на правобережье Херсонщины еще семерых коллаборантов. Все они сотрудничали с российскими захватчиками во время оккупации региона.

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Об этом сообщает Служба безопасности Украины. Среди фигурантов дела были как мужчины, так и женщины.

Одна из них собиралась убежать за границу, а остальные минимизировали свои контакты и почти не выходили из дома, пытаясь "залечь на дно".

В частности, СБУ и Национальная полиция задержали двух жительниц Херсона, которые во временно оккупированном городе были "главными бухгалтерами" – одна в областной больнице, а другая в администрации гауляйтера Сальдо.

Правоохранители рассказали, что по его указаниям коллаборантки передавали в пользу РФ все имущество захваченных госучреждений и вводили "рублевую" зону.

Еще один задержанный – местный предприниматель, после оккупации портового города с разрешения оккупантов обустроивший пункт обмена валют, где скупал гривну в обмен на российские рубли.

По имеющимся данным, из-за таких подконтрольных "финансистов" враг надеялся полностью вывести из обращения в регионе официальную валюту Украины.

Остальные трое коллаборантов призвали местных жителей "проголосовать за присоединение" региона к составу РФ.

Вместе с ними задержан еще один агитатор, который со сцены Белозерской громады выступал в поддержку оккупационных группировок России.

В настоящее время всем фигурантам доложено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 2 ст. 28, чч. 4, 5 и ч. 6 ст.

– ч. 1 ст. 111-2 ("Пособничество государству-агрессору").

– ч. 1 ст. 436-2 ("Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников").

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как стало известно 1 ноября, Служба безопасности Украины разоблачила 10 российских агитаторов сразу в четырех регионах Украины: в Киевской, Житомирской, Черниговской и Винницкой областях, который был частым гостем на телеканалах Виктора Медведчука.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черновицкой области СБУ задержала агента ФСБ и его сообщника, которые шпионили за поездами с военной техникой ВСУ и пытались противодействовать мобилизации на западе Украины Один из задержанных – бывший коммунист, ранее пытавшийся создать альтернативные "органы местного самоуправления".

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