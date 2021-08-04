В Херсоне неадекват устроил скандал в супермаркете из-за маски. Видео

В Херсоне покупатель отказался надевать маску в супермаркете АТБ. После того, как кассир сделала ему замечание и не стала обслуживать, мужчина устроил громкие "разборки" с продавщицей, охранником и даже другими людьми в очереди.

Соответствующее видео, снятое очевидцем скандала, в среду, 4 августа, опубликовал местный Telegram-канал "Х**вый Херсон". В сообщении сказано, что покупатель пытался доказать, что Украина в "зеленой зоне" по распространению коронавируса и якобы из-за этого "маски не нужны". По информации Telegram-сообщества, он даже был готов поспорить на $100 (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Начало конфликта на запись не попало. Ролик начинается уже в средине ссоры, когда все говорили на повышенных тонах, а женщина-кассир активно жестикулировала.

Мужчина без маски кричал на женщину: "Ты кто такая, что мне будешь рассказывать, что я понимаю в этой жизни и не понимаю?!"

Свой отказ от масок он пояснял тем, что "не хочет быть быдлом", "не хочет ее надевать" и "уже привитый".

Он также призвал продавщицу правильно надеть маску (на нос), хотя сам в это время вообще был без любой повязки на лице.

Другому покупателю, который вмешался в спор, мужчина посоветовал "купить свое пиво и идти".

"Вызывайте полицию, не вопрос!" – кричал разъяренный покупатель охраннику, добавив, что ему "головняки не нужны".

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика!

Как писал OBOZREVATEL: