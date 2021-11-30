В Херсоне трагически погиб 22-летний полицейский: выяснились детали трагедии. Фото

Во вторник утром, 30 ноября, в Херсоне трагически погиб лейтенант полиции Владислав Завистовский. Ему было всего 22 года.

Патрульный управления патрульной полиции в Херсонской области по дороге на работу переходил железнодорожные пути и попало под поезд. От полученных травм он погиб на месте, сообщила пресс-служба патрульной полиции области.

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Известно, что Завистовский вступил в ряды патрульной полиции в 2019 году.

В ГУ ЧП Херсонщины уточнили, что сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшим на территории железнодорожного вокзала правоохранители получили около 7 часов утра. Выехав на место происшествия, полицейские установили личность погибшего.

Следователи также начали уголовное производство по ч. 3 ст. 276 "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта" Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник утром, 29 ноября, в больнице от огнестрельного ранения скончался полицейский Черниговского районного управления полиции. Накануне по неосторожности в него выстрелил товарищ во время охоты.