В Херсоне мужчина спрыгнул с пешеходного моста и погиб на месте
В Херсоне над оживленным шоссе, что по улице Паровозной, мужчина прыгнул с пешеходного моста. Прибывшие на место медики констатировали его смерть.
Как рассказал портал Херсонцы, о произошедшем в полицию сообщил случайный очевидец. Он заметил, что неизвестный забрался на ограждение моста и прыгнул с него вниз. Он вызвал полицию.
Правоохранители установили, что мужчина совершивший самоубийство, пpoживaл нeпoдaлeку – в квapтиpe нa улицe Будeннoгo. На момент трагедии ему было 33 года.
Журналисты сообщили, что у погибшего были личные проблемы и финансовые обязательства. Однако предсмертной записки тот не оставил.
Следствие выясняет детали произошедшего.
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