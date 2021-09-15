В Херсоне мужчина спрыгнул с пешеходного моста и погиб на месте

В Херсоне над оживленным шоссе, что по улице Паровозной, мужчина прыгнул с пешеходного моста. Прибывшие на место медики констатировали его смерть.

Как рассказал портал Херсонцы, о произошедшем в полицию сообщил случайный очевидец. Он заметил, что неизвестный забрался на ограждение моста и прыгнул с него вниз. Он вызвал полицию.

Правоохранители установили, что мужчина совершивший самоубийство, пpoживaл нeпoдaлeку – в квapтиpe нa улицe Будeннoгo. На момент трагедии ему было 33 года.

Видео дня

Журналисты сообщили, что у погибшего были личные проблемы и финансовые обязательства. Однако предсмертной записки тот не оставил.

Следствие выясняет детали произошедшего.

Как сообщал OBOZREVATEL:

На Закарпатье 19-летняя девушка спрыгнула с крыши 9-этажного дома и погибла на месте. Она оставила предсмертную записку. Последней публикацией на ее странице в Instagram – стих о несчастной любви.