В Херсоне авто сбило мужчину на переходе, он умер в реанимации. Фото

В четверг, 2 декабря, на перекрестке Николаевского шоссе и ул. Нестерова в Херсоне произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 67-летний житель города. Его доставили с тяжелыми травмами в областную больницу, однако, несмотря на усилия врачей, он скончался спустя несколько часов.

Как сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Херсонской области на Facebook, мужчина, который стал жертвой аварии, переходил дорогу на участке, не предназначенном для пешеходов. Водитель автомобиля ИЖ-2125 "Комби" не успел притормозить и наехал на нарушителя.

В связи со смертью пострадавшего, водитель задержан правоохранителями. Возбуждено уголовное производство по ст. 286 УК Украины – нарушение правил дорожного движения, что привело к смерти, виновнику теперь грозит до восьми лет заключения.

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P.S. OBOZREVATEL постоянно пишет о дорожно-транспортных происшествиях, чтобы обратить внимание на сложившуюся ситуацию. На дорогах Украины гибнет больше людей, чем в зоне боевых действий на Донбассе. Идет война на дорогах. Не оставайтесь равнодушными – ситуацию нужно менять!

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, накануне под Киевом автомобиль сбил 10-летнюю девочку.