В Харьковской области командир подразделения ВСУ пытался продать почти полтонны взрывчатки. Фото

В Харьковской области задержали командира одного из подразделений механизированной бригады ВСУ, который, по данным следствия, пытался незаконно продать почти 500 кг тротила. Военная контрразведка СБУ совместно с Национальной полицией разоблачила его во время попытки сбыта взрывчатки.

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Правоохранители изъяли всю подготовленную к продаже партию тротила и телефон с доказательствами контактов с потенциальными покупателями. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Командира задержали во время продажи взрывчатки

Военная контрразведка СБУ совместно с Национальной полицией и при содействии Главнокомандующего ВСУ сорвала попытку подпольной сбычи одной из крупнейших партий взрывчатки с начала полномасштабной войны.

По итогам спецоперации в Харьковской области задержали командира одного из подразделений механизированной бригады ВСУ. По данным следствия, он пытался нелегально продать почти 500 кг тротила.

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Правоохранители установили, что военнослужащий искал потенциальных покупателей через тематические Telegram-каналы. Клиентам он обещал лично доставить взрывчатку на служебном автомобиле.

Сотрудники СБУ задержали фигуранта "на горячем" вблизи воинской части в Чугуевском районе во время продажи взрывчатки.

Тротил хранился в тайниках

По данным расследования, командир хранил тротил в заранее оборудованных тайниках на прифронтовой территории Харьковской области, где временно дислоцировалось его подразделение.

Во время задержания правоохранители изъяли всю подготовленную к продаже партию взрывчатки. Также у военнослужащего изъяли смартфон, на котором содержались доказательства его контактов с потенциальными покупателями.

Командиру грозит до 7 лет лишения свободы

Задержанному сообщили о подозрении по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.

В настоящее время фигурант находится под стражей. В случае доказательства вины ему грозит до семи лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и других лиц, которые могут быть к нему причастны.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове СБУ задержала агентурную пару российской военной разведки — военнослужащего ВСУ и его супругу. По заданию врага мужчина мобилизовался в ВСУ, где собирал сведения об украинских военных объектах и передавал их российской стороне.

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