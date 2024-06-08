В Харькове загорелся масштабный пожар, огонь перекинулся на СТО: фото и видео

В субботу, 8 июня, в Харькове вспыхнул мощный пожар. Над местом возгорания взвился столб черного дыма, который виден из разных районов города.

Местные Telegram-каналы публикуют фото и видео пожара. На месте уже работают все соответствующие службы.

Отмечается, что загорелась какая-то переработка пластмассы, но огонь перекинулся уже на СТО. В то же время обстрелы со стороны государства-террориста России не фиксировались.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Харькове на Салтовке в рамках реализации закона о деколонизации демонтировали памятник российскому ученому Ломоносову. Харьковчане, хотя и были удивлены демонтажем бюста, восприняли новость оптимистично.

– В течение мая этого года россияне 76 раз атаковали Харьков. Оккупанты били авиабомбами, ракетами, беспилотниками "Шахед" и "Ланцет" – втрое больше, чем в апреле.

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