В Харькове водители устроили драку после ДТП: разборки сняли на видео

В Харькове после столкновения двух автомобилей водители устроили драку. В результате, в одной из машин оказались выбиты стекла.

Видео с места аварии 4 февраля опубликовал Telegram-канал "СТО Харьков". Инцидент случился на проспекте Науки (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Автор ролика заявил, что, со слов правоохранителей, после ДТП между водителями автомобилей возник конфликт, который закончился разбитыми стеклами.

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О том, получил ли кто-то травмы, неизвестно.

В то же время в сети опубликовали и сам момент конфликта. На нем видно, что один из мужчин толкает и прижимает другого к забору.

Отметим, что по официальным данным патрульной полиции, за первые 11 месяцев 2021 года в Украине произошло почти 171 тысяч аварий, в которых погибло более 2,9 тысяч человек и еще более 27 тысяч получили травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кривом Роге неизвестные напали на свидетелей ДТП, которые пытались не дать водителю скрыться с места.