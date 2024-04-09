В Харькове водитель сбил двух юношей и скрылся с места аварии: один из пострадавших скончался. Фото

В Харькове водитель Audi сбил двух пешеходов и скрылся с места аварии. Один из пешеходов, 21-летний парень, скончался на месте ДТП.

Водителя уже задержали сотрудники полиции, задержанный подозревается в том, что он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Подробности раскрыли в полиции Харьковской области.

Правоохранители рассказали, что сообщения о смертельном ДТП в Харькове получили 8 апреля около 20:20. На улице Москалевской автомобиль Audi сбил двух юношей – и скрылся с места аварии.

От полученных травм 21-летний парень скончался, его 23-летнего товарища доставили в больницу.

"Для розыска и задержания нарушителя были ориентированы все наряды полиции. Менее чем через час работники управления патрульной полиции возле жилого дома обнаружили разыскиваемый автомобиль, который имел механические повреждения. Полицейские совершили поквартирный обход, опросили свидетелей и установили мужчину, совершившего наезд", – отметили в полиции региона.

Задержанный, 36-летний харьковчанин имел признаки алкогольного опьянения.

Правоохранители решают вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении по ч.3 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, столичная прокуратура сообщила о подозрении водителя Ford Mustang, который пьяным устроил ДТП на Оболони.

Водитель, в крови которого обнаружили 1,93 промилле алкоголя, пересек двойную сплошную полосу, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем Ford Mondeo. В результате ДТП пассажир Mustang получил тяжелые телесные повреждения. Водитель автомобиля Mondeo, пассажиры этого автомобиля, а также их 7-летний ребенок получили легкие телесные повреждения.

Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.