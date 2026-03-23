В Харькове во время пожара женщина выпрыгнула из окна 13-го этажа и погибла: детали трагедии

В Харькове произошел трагический пожар в многоэтажке, который унес жизнь человека. Во время возгорания в одной из квартир пожилая женщина выпрыгнула из окна, спасаясь от огня.

От полученных травм она погибла на месте. Об этом сообщили в ГСЧС.

Трагедия произошла в Салтовском районе. Возгорание возникло в квартире на 13-м этаже 16-этажного жилого дома.

По предварительной информации, огонь быстро охватил помещение, создав угрозу для жизни жительницы.

Оказавшись в ловушке и не имея возможности самостоятельно спастись, женщина выпрыгнула из окна. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью – она погибла на месте происшествия.

Спасатели оперативно прибыли на вызов и ликвидировали пожар. Благодаря их действиям удалось не допустить распространения огня на другие квартиры и избежать большего количества жертв.

Сейчас причины возникновения пожара устанавливаются. На месте работают соответствующие службы, которые выясняют все обстоятельства трагедии.

