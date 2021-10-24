В Харькове сожгли Lexus сотрудника Генпрокуратуры: появилась версия о мести. Фото

В Харькове в ночь на 24 октября сожгли автомобиль Lexus ЕS 350. Элитная машина принадлежит заместителю главы Генеральной инспекции Офиса генпрокурора при Харьковской областной прокуратуре Дмитрию Калюжному.

Как сообщает пресс-службу ГУ ГСЧС в регионе, ЧП произошло во дворе по улице Ньютона, 104. Спасатели рассказали, что у авто сгорел моторный отсек и часть салона.

Отмечается, что из-за огня пострадал авто Skoda, которое стояло рядом. У машины из-за пожара начали плавиться задний бампер и фонари.

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По предварительной информации, причиной пожара был поджог. По данным Police Control Ukraine, авто принадлежит Калюжному, что и указано в его декларации. СМИ пишет, что причиной поджога могла стать месть работников местной прокуратуры.

Другой версией является то, что Калюжному сожгли авто фигуранты полицейских коррупционных дел, по которым он проводил расследование, работая в отделе по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в харьковском управлении СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове загорелся автомобиль Toyota RAV4, принадлежащий начальнику одного из отделов полиции.