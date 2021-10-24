В Харькове сожгли Lexus сотрудника Генпрокуратуры: появилась версия о мести. Фото

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Расследования
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В Харькове сожгли Lexus сотрудника Генпрокуратуры: появилась версия о мести. Фото

В Харькове в ночь на 24 октября сожгли автомобиль Lexus ЕS 350. Элитная машина принадлежит заместителю главы Генеральной инспекции Офиса генпрокурора при Харьковской областной прокуратуре Дмитрию Калюжному.

Как сообщает пресс-службу ГУ ГСЧС в регионе, ЧП произошло во дворе по улице Ньютона, 104. Спасатели рассказали, что у авто сгорел моторный отсек и часть салона.

Автомобиль Калюжного

Отмечается, что из-за огня пострадал авто Skoda, которое стояло рядом. У машины из-за пожара начали плавиться задний бампер и фонари.

Видео дня

По предварительной информации, причиной пожара был поджог. По данным Police Control Ukraine, авто принадлежит Калюжному, что и указано в его декларации. СМИ пишет, что причиной поджога могла стать месть работников местной прокуратуры.

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Другой версией является то, что Калюжному сожгли авто фигуранты полицейских коррупционных дел, по которым он проводил расследование, работая в отделе по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в харьковском управлении СБУ.

Сгоревший автомобиль Lexus

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове загорелся автомобиль Toyota RAV4, принадлежащий начальнику одного из отделов полиции.

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