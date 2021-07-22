В Харькове школьник открыл стрельбу на детской площадке, есть пострадавшие. Фото

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
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В Харькове школьник открыл стрельбу на детской площадке, есть пострадавшие. Фото

В Харькове на детской площадке произошла стрельба, в результате которой пострадали несколько человек. "Огонь" открыл школьник.

Об этом 22 июля сообщает местный Telegram-канал "Харьков 1654". Он также опубликовал фото стрелка и оружия (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

Пистолет, из которого стрелял школьник.

Инцидент случился на улице Асхарова 5. Прибывшая на место полиция изъяла пистолет.

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Стрельба произошла на улице Асхарова 5.

Отмечается, что пострадали несколько детей – они получили синяки от выстрелов. Тип оружия не уточняется, вероятнее всего речь идет о пневматическом пистолете.

Также неизвестно, сколько лет стрелку и пострадавшим.

Официальной информации о происшествии от правоохранителей пока нет.

Школьник ранил нескольких детей.

Напомним, что в конце июня в Харькове произошла уличная перестрелка, в результате которой был ранен 31-летний мужчина. По данным СМИ, пострадавшим является Артем Мошенский – заместитель директора охранного агентства "Корпус" и представитель местной ячейки Нацкорпуса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии во время студенческой вечеринки произошла стрельба. Огнестрельное ранение тогда получили 10 человек. Причиной происшествия стал конфликт между двумя группами выпускников.

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