В Харькове разоблачили схему подделки ПЦР-тестов: справки 'печатала' руководительница турфирмы. Фото

В Харькове в одной из туристических фирм действовала "схема" с подделкой ПЦР-тестов на коронавирус. Противоправной деятельностью занималась руководительница учреждения.

Правоохранители разоблачили нелегальную схему и задержали женщину, передает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области в пятницу, 12 ноября.

Медицинские документы об отсутствии коронавирусной болезни в турагентстве подрабатывали с начала 2021 года. Это происходило для беспрепятственного выезда клиентов в другие страны на отдых. За подделки они платили по 500 гривен.

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Как рассказали правоохранители, в сентябре руководительница фирмы предложила сделать фальшивый негативный тест на COVID-19 харьковчанке, которая приобрела путевки для себя и своей семьи. Женщина согласилась и 6 ноября по почте получила документ. Днем ранее, она передала руководителю агентства деньги за "услугу".

41-летней женщине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) УК Украины. Ей грозит до 3 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве разоблачили работу нелегальной типографии, которая производила фальшивые результаты тестов на коронавирус и сертификаты вакцинации. Процесс курировал гражданин Болгарии.