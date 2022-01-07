В Харькове разоблачили полицейских, которые пытали подозреваемого в убийстве: хотели быстрее 'закрыть дело'

В Харькове разоблачили полицейских, которые использовали недозволенные методы досудебного расследования. В частности, они пытали подозреваемого в убийстве, чтобы быстрее "закрыть дело".

Подозреваемыми на данный момент считаются оперуполномоченный одного из отделов полиции ГУНП и судебно-медицинский эксперт. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Во время досудебного расследования было установлено, что в ноябре 2019 года в одном из районов области был убит мужчина. Для раскрытия преступления на место происшествия отправились правоохранители. Во время общения со свидетелями они узнали, что умерший мужчина дружил с местным жителем.

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После этого заместитель начальника одного из отделов полиции ГУНП в области и оперуполномоченный решили использовать пытки для получения информации о возможной причастности мужчины к преступлению. Вечером того же дня они приехали к нему. Надев на мужчину наручники, полицейские доставили его в отделение полиции. А далее долгое время поочередно избивали его пластиковой бутылкой, которая была заполнена водой.

Кроме того, судебно-медицинский эксперт составил и предоставил прокуратуре заведомо ложные выводы судебно-медицинской экспертизы, в которых специально не указал наличие у потерпевшего телесных повреждений, причиненных ему правоохранителями.

В четверг, 6 января, оперуполномоченному и судебно-медицинскому эксперту сообщили о подозрении. Первому предъявили ч. 2 ст. 127 УК Украины (Пытки), а второму - ч. 2 ст.384 УК Украины (Введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа)

Оперуполномоченному грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет, а судебно-медицинскому эксперту - исправительные работы сроком до двух лет или ограничение свободы сроком до пяти лет, или лишение свободы сроком от двух до пяти лет.

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