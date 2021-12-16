В Харькове пьяный водитель уснул за рулем на переходе: уровень алкоголя в 16 раз превысил норму. Видео

В Харькове пьяный водитель уснул за рулем автомобиля прямо на пешеходном переходе. Уровень алкоголя в нем превысил норму в 16 раз.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Героев Труда и Светлая. Соответствующие видео опубликовал Telegram-канал "ХС Харьков" (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Мужчину разбудили прохожие, они же вызвали полицейских.

Видео дня

Правоохранители, прибыв на место, проверили уровень алкоголя при помощи Драгера. Прибор показал 3,16 промилле.

"Произошло это на перекрестке улиц Героев Труда и Светлой. Братишку разбудили прохожие и вызвали копов. В Драгер он надул 3,16 промилле, что выше нормы почти в 16 раз!" – сказано в сообщении.

Также появилось видео, на котором видно, что машина с мужчиной немного катилась. Предположительно, водитель мог уснуть прямо во время движения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 декабря в Винницкой области произошло ДТП при участии двух автомобилей – BMW и ВАЗ. За рулем первого находился сотрудник правоохранительных органов, который в момент аварии был не при исполнении. Предварительно, он был пьян.