В Харькове подростки устроили драку из-за курения в кафе: охрана применила 'перцовку'. Видео

В одном из кафе Харькова произошла драка между компанией подростков и охранниками. Вероятно, конфликт начался из-за курения в неположенном месте.

Как сообщает Telegram-канал "Труха", в результате потасовки 17-летнего парня облили из перцового баллончика и увезли в отделение полиции.

"Пацаны сидели, охране что-то не понравилось, она решила дое***ться, потом вызвали Кратос, и они начали прыгать на пацанов. Началась драка, по итогу этот 17-летний парень, который дрался, уехал в участок залитый перцовкой", – сказано в сообщении.

В то время работник супермаркета "Чудо", где и произошел конфликт, рассказал другую версию событий. По его словам, сначала перепалка началась между двумя компаниями подростков из-за курения в здании кафе.

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"Охранник магазина попросил успокоиться, либо же будет вызвано ГСО (охрана – Ред.). После этих слов выслушал куча мата и угроз в свою сторону... Приехал наряд, которые тоже начали выслушивать мат и угрозы", – отметил он.

После этого парень, который в итоге и отправился в полицию, начал нападать на охранников. Одних из них ударил подростка ногой в живот и распылил в его сторону перцовый баллончик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове несовершеннолетний парень с ножом напал на мужчину и нанес ему телесное повреждение. Предварительно, пострадавший перед этим заступился за девушку, а подросток таким образом ему "отомстил".