В Харькове полуголый мужчина устроил драку с полицией на крыше дома, один полицейский сорвался вниз. Видео

В Харькове по улице Ушакова заметили полуголого мужчину, который сидел на крыше дома и вел себя неадекватно. Он устроил драку с полицией и в результате этого пострадали два патрульных – их доставили в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца). На место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции. При попытке подойти к мужчине, тот начал сопротивляться и бросаться на полицейских с металлической палкой.

В результате конфликта двое полицейских получили травмы, а один из них – сорвался вниз. Злоумышленника задержали – им оказался 39-летний харьковчанин, который страдает психическими расстройствами. На данный момент его госпитализировали в медицинское учреждение.

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Кроме того, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Первомайском районе Николаевской области пассажирка авто с признаками алкогольного опьянения напала на сотрудника Патрульной полиции Украины. Это произошло после того, как коп остановил транспортное средство, за рулем которого находился пьяный знакомый фигурантки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре в здании местного областного Управления патрульной полиции трое правоохранителей якобы избили своего коллегу, старшего сержанта Максима Колыняка. Как утверждает он сам, в инциденте участвовал замначальника УПП Вячеслав Маслюк.