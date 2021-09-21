В Харькове пенсионер превратил свою квартиру в свалку. Видео

В Харькове в одной из квартир по адресу ул. Гвардейцев-Широнинцев, 5 обнаружили свалку мусора. По данным соцсетей, владелец жилища – пожилой мужчина.

Предварительно, пенсионер сам начал сносить различные вещи, отходы и проч. в свое жилище. Соответствующее видео, снятое в квартире, появилось в местном Telegram-сообществе "ХС | Харьков" во вторник, 21 сентября (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Как видно на обнародованных кадрах, в квартире владелец содержит еще и домашних животных. Так, на видео запечатлено как минимум четырех черных котов. Питомцы проживают в буквальном смысле среди гор мусора.

Видео дня

Одна из комнат, судя по видеоролику, наполнена хламом практически до потолка. В еще одной комнате – с маленьким холодильником – мусора немного меньше.

Авторы Telegram-канала отметили, что на ситуацию жалуются соседи мужчины.

Напомним, недавно стало известно о еще одной "стихийной свалке" в харьковской квартире по ул. Академика Павлова, 313. В сети сообщили, что женщина, которая проживает там, якобы страдает старческим расстройством.

Мусора в доме пенсионерки было настолько много, что женщине приходилось перемещаться фактически под потолком. Волонтеры помогли убрать часть хлама.

Как писал OBOZREVATEL, в Днепре женщина также устроила свалку на балконе квартиры. Мусор там не помещался и вываливался прямо на улицу.