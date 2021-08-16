В Харькове на крупной взятке попался декан вуза: стало известно, что ему грозит. Фото

В Харькове сотрудники правоохранительных органов задержали декана одного из государственных вузов на получении взятки. У своего студента мужчина требовал "вознаграждение" в размере 15 тыс. долл. США за поступление в аспирантуру Национального научного центра.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора. Эту сумму декан просил передать двумя траншами: 7500 тыс – в ближайшие сроки перед вступлением, а вторую половину уже после "защиты" диссертации.

"Первую часть неправомерной выгоды – 3500 долларов США декан факультета получил 29 июля 2021. При получении 16 августа 2021 еще 4 000 долларов США его задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины", – указано в ведомстве.

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Подобные действия педагога высшего учебного заведения расцениваются как получение неправомерной выгоды и инкриминируются ст. 368 Уголовного кодекса. Теперь сотруднику университета грозит лишение свободы до 10 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, декан одного из вузов в Киеве совершал растлевающие действия в отношении 12-летней девочки. Теперь ему грозит тюремный срок и лишение права заниматься преподавательской деятельностью.