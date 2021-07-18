В Харькове мужчина жестоко избил возлюбленную: девушка выжила чудом. Фото

В новострое на Московском проспекте в Харькове мужчина буквально размозжил голову своей сожительнице. После с изумленным видом ходил по соседям и спрашивал, кто обидел его возлюбленную Дашу.

Об этом сообщил один из подписчиков Telegram-канала "Труха Харьков". Жители дома вызвали полицию после того, как обнаружили последствие расправы над девушкой – в подъезде стекала лужа крови.

Как отметили очевидцы, пострадавшая чудом выжила и была госпитализирована. Ей предстоит тяжелая операция с трепанацией черепа. Соседи утверждают, что пара неблагополучная и давно известна громкими скандалами с рукоприкладством.

Также известно, что мужчина злоупотреблял наркотическими веществами. Вероятно именно это послужило мотивом к жесткому избиению собственной девушки, после чего он даже не мог вспомнить, что произошло. Злоумышленник задержан.

Как сообщал OBOZREVATEL, 48-летний одессит на протяжении шести лет насиловал и избивал собственную супругу и двух дочерей. Женщины были запуганы до смерти и боялись обратиться за помощью в полицию.