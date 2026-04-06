В Харькове мужчина с гранатами и ножом напал на военнослужащих ТЦК, есть раненый. Фото

В Харькове утром 6 апреля гражданский напал на военнослужащих ТЦК и СП во время мероприятий оповещения. Пытаясь убежать, он бросил в сторону сотрудников две тренировочные гранаты, произвел два выстрела из пневматического пистолета и ударил ножом одного из них.

Видео дня

Военный госпитализирован с ножевым ранением в живот, ему оказывается необходимая медпомощь. Об этом рассказали в Национальной полиции Украины и в Харьковском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Подробности преступления

Известно, что документы военнообязанных проверяла мобильная группа Индустриального объединенного районного ТЦК и СП.

Правонарушителю после совершения нападения удалось скрыться, но всего лишь через три часа правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 55-летний мужчина. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Действия злоумышленника расследуются по ч. 3 ст. 350 УК (угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего общественный долг). Санкция статьи предусматривает от пяти до 12 лет лишения свободы.

"Напоминаем, военнослужащие, осуществляющие оповещение военнообязанных – это должностные лица, выполняющие служебные обязанности в военное время. Любые попытки препятствования оповещению, оскорбления, сопротивление, нападение – будут иметь неизбежные последствия, правонарушители будут нести соответствующую административную или уголовную ответственность", – заявили в Харьковском областном ТЦК.

В полиции Харьковщины также осудили нападение на военнослужащих. "Любые проявления насилия в отношении представителей государственных органов влекут за собой уголовную ответственность", – отметила пресс-служба.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!